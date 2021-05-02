Студия дизайна интерьера Stroilexx

объединила профессионалов,

влюбленных в свое дело

Прежде, чем начинать ремонт или декорирование комнаты, лучше сделать дизайн-проект будущего интерьера. Это позволит воочию увидеть уже готовый результат, просчитать количество и стоимость необходимого материала. Чтобы получить качественные чертежи и планы, с учетом личных вкусов и современных тенденций, заказывайте проект у специалистов. Наши филиалы работают в городах: Актау, Актобе, Атырау, Шымкент и Кызылорда.

Мы занимаемся разработкой дизайнов частных домов, квартир, коммерческих зданий, салонов красоты и др. Предлагаем комплексное решение по созданию дизайн-проектов интерьера и помогаем воплотить идею в жизнь. Работаем с проектом в формате виртуального тура (тарифы Премиум и Премиум Плюс).

Наша команда на рынке России и Казахстана уже более 20 лет