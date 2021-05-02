Прежде, чем начинать ремонт или декорирование комнаты, лучше сделать дизайн-проект будущего интерьера. Это позволит воочию увидеть уже готовый результат, просчитать количество и стоимость необходимого материала. Чтобы получить качественные чертежи и планы, с учетом личных вкусов и современных тенденций, заказывайте проект у специалистов. Наши филиалы работают в городах: Актау, Актобе, Атырау, Шымкент и Кызылорда.
Мы занимаемся разработкой дизайнов частных домов, квартир, коммерческих зданий, салонов красоты и др. Предлагаем комплексное решение по созданию дизайн-проектов интерьера и помогаем воплотить идею в жизнь. Работаем с проектом в формате виртуального тура (тарифы Премиум и Премиум Плюс).
ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОЛНУЮ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ ИНТЕРЬЕРА И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
Расстановку мебели, размещение розеток, выключателей, оформление потолков, осветительных приборов. Мы также показываем двери, демонтаж и установку новых стен, их оформление, что особенно важно при перепланировке.
После утверждения дизайна заказчиком разрабатываем спецификацию необходимых материалов, мебели (тариф Премиум и Премиум Плюс). Предлагаем варианты по каждому пункту.
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1
|Оставляете заявку, обсуждаем
детали проекта
|Сотрудничаем с клиентами из городов Актау, Актобе, Атырау, Шымкент, Кызылорда, где расположены наши филиалы. Предлагаем услуги по дизайну интерьера и созданию эскизных проектов.
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2
|заключаем договор и делаем обмеры помещения
|После заключения договора и получения предоплаты мы делаем замеры помещения, предлагаем варианты планировки, расстановки мебели, согласовывая с заказчиком все детали проекта.
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3
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создаем интерьер и рабочие чертежи
|После согласования планировочного решения наши специалисты приступают к визуализации проекта. После того как визуальная часть дизайн-проекта будет согласована с клиентом, мы приступаем к составлению рабочих чертежей.
Осуществляется по дополнительному
договору, помогая клиенту
с реализацией проекта.
Эти дополнительные услуги помогают заказчику экономить и получить предсказуемый результат, максимально приближенный к визуализации.
Мы установили несколько тарифных планов, которые подойдут для каждого нашего клиента. Даже в тарифе Базовый есть вся необходимая информация для успешной реализации проекта.
Визуализируем интерьер, чтобы заказчик воочию увидел расположение мебели, оформление стен, дополнительные
элементы декора в формате 3D.
Мы помогает воплотить в жизнь созданный на картинке интерьер. Помогаем с поставкой материалов, мебели, освещения от проверенных поставщиков.