Stroilexx-Vip
+7(702)-33-28-346
+7(707)-37-86-914
Создаем красоту
на любой бюджет
От классического интерьера до премиум и люкс-вариантов. Тарифные планы для любого клиента
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видео о насПрезентация о нас

Студия дизайна интерьера Stroilexx
объединила профессионалов,
влюбленных в свое дело

Прежде, чем начинать ремонт или декорирование комнаты, лучше сделать дизайн-проект будущего интерьера. Это позволит воочию увидеть уже готовый результат, просчитать количество и стоимость необходимого материала. Чтобы получить качественные чертежи и планы, с учетом личных вкусов и современных тенденций, заказывайте проект у специалистов. Наши филиалы работают в городах: Актау, Актобе, Атырау, Шымкент и Кызылорда.

Мы занимаемся разработкой дизайнов частных домов, квартир, коммерческих зданий, салонов красоты и др. Предлагаем комплексное решение по созданию дизайн-проектов интерьера и помогаем воплотить идею в жизнь. Работаем с проектом в формате виртуального тура (тарифы Премиум и Премиум Плюс).

Наша команда на рынке России и Казахстана уже более 20 лет

ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОЛНУЮ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ ИНТЕРЬЕРА И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ 

Расстановку мебели, размещение розеток, выключателей, оформление потолков, осветительных приборов. Мы также показываем двери, демонтаж и установку новых стен, их оформление, что особенно важно при перепланировке.

После утверждения дизайна заказчиком разрабатываем спецификацию необходимых материалов, мебели (тариф Премиум и Премиум Плюс). Предлагаем варианты по каждому пункту.

НАШИ РАБОТЫ В ИНСТАГРАМ @STROILEXX

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Базовый

(базовый пакет)
5000 тг/м2
  • Обмерный план
  • Планировочное решение
  • Расстановка мебели
  • План отопления и кондиционирования
  • Визуализация интерьера (эскизы)
  • Демонтажный план стен
  • Монтажный план стен
  • План потолков
  • План розеток и выключателей
  • План освещения
  • План напольных покрытий
  • План открывания дверей
  • Развертки стен помещений
  • Журнал проекта (А4 - эскизы и А3 - чертежи), каждый в одном экземпляре
тариф премиум

Премиум

(дизайнер премиум уровня)
7000 тг/м2
  • Обмерный план
  • Планировочное решение
  • Расстановка мебели
  • План отопления и кондиционирования
  • Визуализация интерьера (эскизы и виртуальный тур)
  • Демонтажный план стен
  • Монтажный план стен
  • План потолков
  • План розеток и выключателей
  • План освещения
  • План напольных покрытий
  • План открывания дверей
  • Развертки стен помещений
  • Спецификация отделочных материалов и освещения.
  • Журнал проекта (А4 - эскизы и А3 - чертежи), каждый в одном экземпляре.
тариф премиум плюс

Премиум плюс

(дизайнер премиум уровня)
9000 тг/м2
  • Обмерный план
  • Планировочное решение
  • Расстановка мебели
  • План отопления и кондиционирования
  • Визуализация интерьера (эскизы)
  • Демонтажный план стен
  • Монтажный план стен
  • План потолков
  • План розеток и выключателей
  • План освещения
  • План напольных покрытий
  • План открывания дверей
  • Развертки стен помещений
  • Спецификация отделочных материалов и освещения.
  • Авторский надзор с возможностью коррекции чертежей проекта. (До 3-х месяцев)
  • Журнал проекта (А4 - эскизы и А3 - чертежи), каждый в одном экземпляре

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УСЛУГИ СТУДИИ

Обратившись в студию Stroilexx, вы сможете заказать не только дизайн-проект квартиры или дома, но также:

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Открытие новых направлений деятельности

Вторник, ноября 26, 2019
Уважаемые клиенты! Наша компания развивается и в наступающем году мы планируем открыть новые направления деятельности

Прием заявок на дизайн-проект в декабре

Вторник, ноября 26, 2019
Уважаемые посетители! Информация для клиентов, планирующих заказать дизайн-проект интерьера после 12 декабря.

ЭТАПЫ РАБОТЫ

1
 Оставляете заявку, обсуждаем
детали проекта
  Сотрудничаем с клиентами из городов Актау, Актобе, Атырау, Шымкент, Кызылорда, где расположены наши филиалы. Предлагаем услуги по дизайну интерьера и созданию эскизных проектов.
2
 заключаем договор и делаем обмеры помещения
  После заключения договора и получения предоплаты мы делаем замеры помещения, предлагаем варианты планировки, расстановки мебели, согласовывая с заказчиком все детали проекта.
3
создаем интерьер и рабочие чертежи
  После согласования планировочного решения наши специалисты приступают к визуализации проекта. После того как визуальная часть  дизайн-проекта будет согласована с клиентом, мы приступаем к составлению рабочих чертежей.

 

5 ПРИЧИН СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ

авторский надзор
Авторский надзор
за дизайн-проектом

Осуществляется по дополнительному
договору, помогая клиенту
с реализацией проекта.

бесплатный замер
Бесплатный замер и заказ
материалов для интерьера

Эти дополнительные услуги помогают заказчику экономить и получить предсказуемый результат, максимально приближенный к визуализации.

Стоимость
Дизайн-проекты
по адекватной цене

Мы установили несколько тарифных планов, которые подойдут для каждого нашего клиента. Даже в тарифе Базовый есть вся необходимая информация для успешной реализации проекта.

виртуальный тур
Для тарифов Премиум –
виртуальный тур и 3D-панорамы

Визуализируем интерьер, чтобы заказчик воочию увидел расположение мебели, оформление стен, дополнительные
элементы декора в формате 3D.

воплощение дизайн проекта в реальность
Точное воплощение дизайн-
проекта в реальность

Мы помогает воплотить в жизнь созданный на картинке интерьер. Помогаем с поставкой материалов, мебели, освещения от проверенных поставщиков.

 
мы с радостью ответим на все
интересующие вас вопросы